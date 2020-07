Lazio Brescia LIVE 2-0: raddoppia Immobile! Sono 35 le reti stagionali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Brescia si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Brescia 2-0 MOVIOLA 83′ Doppio cambio Lazio – Adekanye per Correa, Vavro per Ramos 82′ Gol Lazio – Ce la fa Immobile! Sono 35 gol in questa stagione! Verticalizzazione di Correa, stavolta non sbaglia Ciro! 81′ Immobile sofrtunato – Taglio di Luis Alberto per il numero 17 che s’invola verso la porta, cerca la conclusione ma la palla finisce ... Leggi su calcionews24

