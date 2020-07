Lazio-Brescia, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo “Stadio Olimpico”, Lazio-Brescia si affrontano nel match valido per la 37^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita Lo “Stadio Olimpico” apre la scena a Lazio-Brescia, sfida valida per la 37^ giornata di Serie A. Una gara che non ha molto da dire, viste le poche ambizioni delle due squadre. Le “rondinelle” sono ormai retrocesse. I capitolini tenteranno di conquistare il secondo posto, potendo sfruttare il big match tra Atalanta e Inter dell’ultima giornata. Un match importante per Immobile, in corsa per il titolo capocannoniere e soprattutto la scarpa d’oro. Basta un gol all’attaccante della Lazio per superare Lewandowsky e vincere il ... Leggi su zon

