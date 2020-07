Lazio-Brescia (29 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Correa affiancato a Immobile (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non sembra un appuntamento proibitivo per la squadra di Inzaghi contro il Brescia che ha perso cinque delle ultime sei partite e anche contro il Parma ha dimostrato di avere staccato emotivamente dopo la retrocessione. La Lazio a due giornate dalla fine è ancora in corsa per il secondo posto, appaiata a 75 all’Atalanta con … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

