Lazio-Brescia 2-0: Immobile da Scarpa d'Oro, -1 da Higuain! (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA - Una partita a senso unico, impreziosita dalla nuova maglia sfoggiata dalla Lazio e da un altro gol di Immobile, il 35° in questo campionato, che gli permette di superare e eliminare ... Leggi su corrieredellosport

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *2-0 Brescia *(Immobile 83‘) #SSFootball - patabek : RT @SuperSportTV: #SerieA - RESULTS: Verona 3-0 SPAL Lazio 2-0 Brescia Sampdoria 1-4 AC Milan Sassuolo 5-0 Genoa Udinese 1-2 Lecce https:/… - ftg_soccer : GOAL! Lazio in Italy Serie A Lazio 1-0 Brescia GOAL! Lazio in Italy Serie A Lazio 2-0 Brescia GOAL! Sassuolo in Ita… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Lazio-Brescia 2-0 -