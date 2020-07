Lavoro, trovato l'accordo per 1700 stabilizzazioni alle Poste (Di mercoledì 29 luglio 2020) I sindacati hanno sottoscritto un accordo con Poste che prevede 1.700 stabilizzazioni (di cui 200 destinate ai Centri di Rete), 592 assunzioni di operatori di sportello e 650 specialisti finanziari, 755... Leggi su feedpress.me

I sindacati hanno sottoscritto un accordo con Poste che prevede 1.700 stabilizzazioni (di cui 200 destinate ai Centri di Rete), 592 assunzioni di operatori di sportello e 650 specialisti ...

Maddie McCann, Bild: “Trovata una cantina nascosta nel giardino di Hannover”. Imposto il divieto di sorvolare l’area delle ricerche

Lo ha raccontato al tabloid britannico Daily Mail Wolfgang Kossack, un 73enne proprietario dell’appezzamento accanto. L’uomo avrebbe anche riferito agli agenti che il giardino non è stato usato negli ...

Lo ha raccontato al tabloid britannico Daily Mail Wolfgang Kossack, un 73enne proprietario dell'appezzamento accanto. L'uomo avrebbe anche riferito agli agenti che il giardino non è stato usato negli ...