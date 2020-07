Lavoro: Assolavoro, senza correttivi pro contratti a termine, boom irregolare e nero (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Labitalia) - “In assenza di correttivi normativi profondi in grado di facilitare e agevolare la domanda di assunzioni a termine (le uniche possibili, stante l'assoluta incertezza sui tempi di ripresa) la crisi occupazionale rischia, ancorché in presenza di stimoli economici, di approfondirsi e di colpire ancora di più l'economia e le persone, producendo un vero e proprio collasso occupazionale, nuovo Lavoro nero e ulteriore sommerso”. Così il direttore generale di AssoLavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il Lavoro, Agostino Di Maio, nel corso dell'audizione di oggi presso la commissione Lavoro della Camera dei deputati sul ddl 'Disposizioni in materia di società ... Leggi su iltempo

Così il direttore generale di Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, Agostino Di Maio, nel corso dell'audizione di oggi presso la commissione Lavoro della Camera dei ...

Così il direttore generale di Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, Agostino Di Maio, nel corso dell'audizione di oggi presso la commissione Lavoro della Camera dei ...