L’autogol di Salvini: la sua fatwa contro Mastella rafforza la maggioranza al Senato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSandra Lonardo lascia Forza Italia: alzasse la mano chi questa mattina ha strabuzzato gli occhi per la sorpresa. Un divorzio annunciato quello tra lady Mastella e gli azzurri. Anzi, diciamola meglio: un divorzio annunciato quello tra lady Mastella e il centrodestra. Buon per Conte. Non si sarà festeggiato a caviale e champagne nelle stanze di palazzo Chigi ma un ghigno di soddisfazione pure sarà scappato. E a giusta ragione. Da che storia e storia un parlamentare che lascia l’opposizione è sempre in cammino verso la maggioranza. E il passaggio nel ‘gruppo Misto’ non deve ingannare: è tappa obbligata del percorso. L’istinto di sopravvivenza, d’altronde, conosce poche eccezioni: perché contribuire a far cadere un Governo se lo schianto finirebbe ... Leggi su anteprima24

