L’Australian Open di Golf si arrende: torneo cancellato (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’emergenza coronavirus costringe anche lo storico Australian Open di Golf a fermarsi. Per la prima volta dal lontano 1945, infatti, il torneo non si disputerà. L’edizione numero 105 della competizione era in calendario per novembre presso il Kingston Health Golf Club di Cheltenham (Victoria) che, a questo punto, resterà chiuso. La decisione è stata presa in seguito ai dati della pandemia di Covid-19 che negli ultimi tempi hanno fatto registrare purtroppo un nuovo aumento dei contagi nella regione australiana, dove è stato introdotto ancora una volta il lockdown. Golf: Australian Open 2020 cancellato per emergenza coronavirus.Nick Dastey, direttore dei tornei Australasia, non ha nascosto alla stampa la sua delusione nel vedersi ... Leggi su sport.periodicodaily

Eurosport_IT : Rinviata la 105a edizione del torneo che si sarebbe dovuto disputare a novembre sul percorso del Kingston Heath Gol… - MarcoToth4 : ++#Golf l Australian open non si svolgera più a novembre++ - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: Coronavirus, salta anche l'Australian Open - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf: Coronavirus, salta anche l'Australian Open - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf: Coronavirus, salta anche l'Australian Open -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australian Open Un anno vissuto intensamente Dazn ha i numeri (italiani) Corriere della Sera