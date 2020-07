Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Su Facebook e su Twitter sta facendo furore un video tratto da un servizio del Tg3 Lazio in cui si parla della Lattoferrina, presentata come “una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunitario che potrebbe essere un’arma in più per combattere il nuovo Coronavirus” SARS-COV-2 e COVID-19. Si tratta di affermazioni senza una solida base scientifica. Il servizio del Tg3 è stato presentato con chiari intenti di polemica nei confronti del vaccino (nella presentazione si scrive “Integratore alimentare blocca il COVID-19: scoperta italiana – che scusa inventeranno adesso per vaccinare tutti?”). Nel servizio parla Elena Campione, ricercatrice di dermatologia a Tor Vergata, che spiega: “Un dato su tutti era evidente nella pandemia: i bambini non si ammalavano o ... Leggi su nextquotidiano

