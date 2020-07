Lattoferrina la proteina naturale del latte che può sconfiggere il Covid-19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli studi scientifici per combattere il Covid-19 vanno avanti. Uno studio dell’Università Tor Vergata di Roma ha portato alla scoperta di una glicoproteina chiamata Lattoferrina che tratterebbe con efficacia il virus. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Journal of Molecular Sciences. Lattoferrina la glicoproteina che combatte il coronavirus L’idea l’ha avuta una donna, la professoressa Elena Campione del Reparto Dermatologico dell’Università di Roma. Ella ha osservato che durante la pandemia solo adulti e anziani si ammalavano mentre i bambini avevano dei sintomi lievi o addirittura non venivano contagiati. Secondo la professoressa il motivo sta nell’immunità antivirale dei piccoli in quanto la Lattoferrina viene ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Lattoferrina la proteina naturale del latte che può sconfiggere il Covid-19 - lagos682 : RT @Miti_Vigliero: Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19 Cosa c'è di vero? - neXtquotidiano : RT @Miti_Vigliero: Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19 Cosa c'è di vero? - Miti_Vigliero : Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19 Cosa c'è di vero? - clikservernet : Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Lattoferrina proteina Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19 next Apolact : Apolattoferrina in liposomi in arrivo sul mercato

E' anche inutile ricorrere all'utilizzo di lattoferrina in capsule gastroresistenti, poiché la proteina verrebbe comunque denaturata a livello della barriera gastrointestinale ad opera degli enzimi ...

Lattoferrina: la storia della proteina che “blocca” COVID-19

Su Facebook e su Twitter sta facendo furore un video tratto da un servizio del Tg3 Lazio in cui si parla della lattoferrina, presentata come “una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunita ...

E' anche inutile ricorrere all'utilizzo di lattoferrina in capsule gastroresistenti, poiché la proteina verrebbe comunque denaturata a livello della barriera gastrointestinale ad opera degli enzimi ...Su Facebook e su Twitter sta facendo furore un video tratto da un servizio del Tg3 Lazio in cui si parla della lattoferrina, presentata come “una barriera naturale, un aiuto al nostro sistema immunita ...