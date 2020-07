L’attività antropica ha modificato il ciclo delle stagioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’attività antropica, ovvero le nostre attività quotidiane, stanno provocando cambiamenti nel nostro pianeta. Il nostro ecosistema è sempre più alterato dalla nostra presenza e, come possiamo vedere giornalmente, le alterazioni nel paesaggio sono sempre più evidenti. Il clima non sfugge a queste alterazioni, per molti ricercatori è di fatto un riscaldamento globale antropogenico mentre per altri i cambiamenti sono meno impattanti, alterando alcuni parametri bioclimatici. L’ultimo studio in materia ha riscontrato un impatto dell’attività umana sul ciclo delle stagioni usando una tecnica chiamata impronta digitale. L’impronta digitale è un termine usato per spiegare la separazione delle influenze umane da quelle ... Leggi su meteogiornale

