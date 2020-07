Latina, Coronavirus: registrato un nuovo caso in provincia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Numeri rassicuranti quelli che provengono dall’odierno bollettino diramato dall‘Asl di Latina. Si segnala un unico caso di positività nel comune di Cori, il soggetto è in isolamento domiciliare. Non ci sono nuovi decessi e persone in terapia intensiva al Goretti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

