Latina, Casapound: ‘Hotel Covid alla ex Rossi Sud, sistemati 57 clandestini giunti da Lampedusa’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) «Le blatte? No! Le maga-blatte? Nemmeno… Proviamo con i topi? Sì i topi! Tutti animali di distrazione di massa… Distrazione da cosa? Fin troppo ovvio: dalle direttive di governo, che sono chiare. Bisogna prolungare l’emergenza corona virus il più possibile per sospendere ancora la democrazia, dare la batosta finale alla nostra economia, accettare senza condizioni gli aiuti dei cravattari della BCE e poi prima della fine farci commissariare dalla U.E.: ma come si fa se i contagi non aumentano? Conte non è mica Orban, che è un dittatore e che in tre mesi di pieni poteri ha risolto il problema Covid-19 ed ha restituito la sovranità al Parlamento ungherese. Conte, dicevamo, non è un dittatore ed infatti si è circondato di minoranze inattaccabili: Rocco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, Casapound: ‘Hotel Covid alla ex Rossi Sud, sistemati 57 clandestini giunti da Lampedusa’ - LatinaBiz : SpiaggiaSpiaggiaSpiaggiaManifestazione CasaPound La frase scelta è: 'Per quest’anno non cambiare, niente vacanze s… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Casapound Latina, Casapound: ‘Hotel Covid alla ex Rossi Sud, sistemati 57 clandestini giunti da Lampedusa’ Il Corriere della Città