L’Atalanta vola e Malinovskiy è da record: nessuno come lui per gol da fuori area in Europa (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'Atalanta continua nella sua marcia pazzesca in Serie A. Altro successo, questa volta in trasferta in quel di Parma, e battaglia per il secondo posto che si deciderà all'ultima giornata nel big match contro l'Inter. Protagonisti della gara Ruslan Malinovskiy e Papu Gomez, autori delle due reti che hanno ribaltato l'inizia gol di Kulusevski.Ma è proprio la prima rete siglata dalla Dea a valere un record per il giocatore ucraino.Malinovskiy: nessuno come lui in Europacaption id="attachment 998717" align="alignnone" width="733" Atalanta Malinovskiy (getty images)/captionUna rete su punizione di Ruslan Malinovskiy ha permesso alla Dea di pareggiare e portarsi sull'1-1 in quella che sembrava poter essere una partita stregata. Invece, il quinto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : L'Atalanta vola e Malinovskiy è da record: nessuno come lui per gol da fuori area in Europa -… - zazoomblog : L’Atalanta vola: Malinovskyi e Gomez fermano il Parma. Avviso al Psg ma Palomino va out - #L’Atalanta #vola:… - ParmaLiveTweet : Serie A, il Parma resta a 46 punti. L'Atalanta vola al secondo posto - infoitsport : L'Atalanta vola, ma Gasperini litiga con tutti. Distaso: 'Sapete perché è così odiato?' - Angolo_Atalanta : #SerieA, come cambia la classifica dopo la 35^ giornata: frena l'#Inter, il #Milan vola. #Brescia retrocesso in Ser… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta vola Qinbo, giornalista cinese: "Italia, fai con calma. Il calcio? Dirigenti poco seri" Il Romanista