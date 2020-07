L’associazione ResQ di Gherardo Colombo salverà vite nel Mediterraneo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gherardo Colombo è uno dei magistrati più noti del processo Mani Pulite. Adesso, con la sua associazione ResQ, punterà a salvare vite umane nel mar Mediterraneo. Ha infatti fondato un’associazione, che vede tra i firmatari 130 tra magistrati, giornalisti, attori e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, che avranno come obiettivo quello di mettere in mare un’imbarcazione – si sta pensando all’inizio a un gommone veloce – che possa salvare vite umane nel Mediterraneo. LEGGI ANCHE > Gherardo Colombo si sfila dalla corsa per il sindaco di Milano ResQ di Gherardo Colombo, i suoi obiettivi L’imbarcazione ... Leggi su giornalettismo

