“Larve vive”: sequestrati 11mila kg pesche tunisine al porto di Salerno (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non solo auto di grossa cilindrata rubate, droga (dell’Isis), armi ecc… Di illegale, al porto di Salerno, tenta di transitare anche merce alimentare. E’ di poche ore fa la notizia diffusa in una nota dall’assessorato regionale all’agricoltura della scoperta di 11mila chili di pesche tunisine infettate. Si legge: “Il Servizio Fitosanitario Regionale della Campania, con i propri Ispettori, ha effettuato un’intercettazione di una partita di frutti di pesco proveniente dalla Tunisia (spedizione di 1.680 colli per un totale di 11.000 kg di pesche) presso il Posto di Controllo Frontaliero (PCF) di Salerno – porto. In particolare nei frutti di Prunus ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : “Larve vive”