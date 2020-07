L’appello dell’ex compagna di studi: “Quello di Adalgisa è femminicidio, non un tragico evento” (Di mercoledì 29 luglio 2020) NAPOLI – “Chiamiamolo con il proprio nome”. È questo l’appello, affidato alla Dire, di Lucia Maria Rillo, ex compagna di studi alla facoltà di Agraria della Federico II di Maria Adalgisa Nicolai, la donna vittima di femminicidio barbaramente uccisa dal compagno due giorni fa a Portici (Napoli). Per Rillo “l’Università, in virtù del ruolo che le appartiene, dovrebbe fare qualcosa di più che etichettare quanto successo come ‘tragico evento’“. Così come la stampa, nel suo ruolo di informazione, dovrebbe essere chiara nel descrivere quanto successo “come femminicidio”. Leggi su dire

