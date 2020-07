L’apertura di Zingaretti al maggioritario. Il leader dem a Sky Tg24: “Fino a tre settimane fa tutti d’accordo sul proporzionale. Ora invece…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Un anno fa abbiamo detto che insieme al taglio dei parlamentari avremmo fatto una legge elettorale. Abbiamo trovato un accordo sul proporzionale con soglia correttiva del 5%. Fino a 3 settimane fa erano tutti d’accordo, ora non più. Non è giusto. Chi ha fatto questa scelta ne risponde davanti agli elettori e ora si apre il confronto con tutte le forze politiche. Noi siamo leali, se questa maggioranza non c’è più si dialoga con tutti”. Anche sul maggioritario? “Appunto”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando di legge elettorale a Timeline, un ciclo di interviste ai leader politici proposto da Sky Tg 24. L'articolo L’apertura di Zingaretti al ... Leggi su ilfattoquotidiano

