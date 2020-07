Lancio Perseverance per la missione Marte 2020 il 30 luglio: orario e come seguire streaming (Di mercoledì 29 luglio 2020) Praticamente tra poche ore si darà il via al Lancio Perseverance per la missione Marte 2020: il decollo del rover Mars 2020 appunto avrà luogo a Cape Canaveral, naturalmente in Florida. Le notizie esatte sull'orario dello streaming per la partenza della navicella spaziale sono presenti in questo approfondimento per tutti coloro che non vorranno perdersi il fatidico momento. Il valore della missione Marte 2020 con il Lancio Perseverance non è affatto da sottovalutare: Il robot a sei ruote delle dimensioni di un SUV e dal peso di 1.040 chilogrammi è il quinto progettato e costruito dalla NASA avrà lo scopo di rilevare tracce di ... Leggi su optimagazine

