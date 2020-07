Lampedusa | sbarcati 314 migranti | Caltanissetta | bloccata nuova fuga dal Cara

Lampedusa, sbarcati 314 migranti <br> Caltanissetta, bloccata nuova fuga dal Cara (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con tredici sbarchi sono arrivati a Lampedusa nelle ultime ore 314 migranti. Sarebbero tutti cittadini di nazionalità tunisina giunti sull’isola tra le 23.00 di ieri sera e le prime luci del giorno di oggi.Nell’hotspot ci sono oltre mille persone (1.101) a fronte di una capienza massima di 95 posti. Per questa ragione gli ultimi 154 migranti arrivati sull'isola non sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola e si trovano ancora sul molo Favarolo. Lamorgese: 'Navi militari in Sicilia per la quarantena dei migranti positivi' La promessa, che include anche l'invio di personale militare dell'operazione Strade Sicure, è stata annunciata dal Presidente della Regione Sicilia. Intanto questa notte al ... Leggi su blogo

