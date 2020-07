Lamezia Terme (CZ).Parla Michele Sapia, Segretario Generale Fai Cisl-Calabria:“Il nostro impegno quotidiano per contrastare un Fenomeno dalle radici profonde che si chiama Caporalato”! (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Contrattare il futuro agroalimentare per la persona e il lavoro”! Questo non è stato e non sarà uno slogan del Sindacato. Rappresenta anche un segno tangibile di un impegno sul fronte sindacale di un Dirigente che ha portato la Categoria della Fai Cisl Calabria ad un livello di attenzione nazionale, di credibilità sui fronti caldi delle vertenze in Calabria! Michele Sapia, impegnato al VI Congresso Regionale della Fai Cisl – Calabria (Marzo 2017). L’Evento gli ha confermato la continuità nella guida del Sindacato, assunta nel Giugno del 2016 Un’espressione che, sempre più, si caratterizza quale Tema forte e sempre attuale. A conferma di ciò non si può che ricordare ... Leggi su laprimapagina

