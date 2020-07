Lamborghini - Essenza SCV12, la bomba da pista ha 830 cavalli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si chiama Essenza SCV12 la nuova hypercar da pista della Lamborghini, sviluppata dalla Squadra Corse per i clienti più affezionati del marchio di Sant'Agata Bolognese. Sarà prodotta in 40 esemplari, tutti destinati all'utilizzo in pista: la sportiva è pensata per i track day ed è stata volutamente sviluppata senza le limitazioni previste nei vari campionati a livello internazionale. Per il momento la Casa del Toro non ha fornito indicazioni sul prezzo della dodici cilindri, né sull'inizio delle attività sui circuiti di tutto il mondo. 830 CV e cambio trasversale. Per comprendere la natura del progetto bisogna andare indietro nel tempo: i tecnici della Lamborghini hanno infatti reso omaggio alla Miura Jota e alla Diablo GTR creando una vettura da ... Leggi su quattroruote

