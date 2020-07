Lago di Fogliano, blitz di Legambiente: presenza di scarichi fognari di origine antropica (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella quinta giornata di Goletta dei Laghi 2020 nel Lazio, i volontari del circolo “Arcobaleno Pontino” di Latina-Sezze, insieme a quelli di Legambiente Lazio, hanno raggiunto il Lago di Fogliano a Latina per raccontare il terzo anno consecutivo di risultati negativi nel Lago costiero: dal prelievo effettuato la scorsa settimana ed analizzato nei laboratori idonei nei giorni scorsi, emerge un carico microbiologico di origine fecale preoccupante, sia per quanto riguarda la presenza di Enterococchi Intestinali che di Escherichia Coli. I volontari del cigno verde hanno quindi dato vita ad un blitz sulle rive esponendo lo striscione “CHE VERGOGNA”. “Il Lago di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Lago di Fogliano, blitz di Legambiente: presenza di scarichi fognari di origine antropica - LatinaCorriere : Latina, Legambiente Lazio: 'Il lago di Fogliano è fortemente inquinato' - - Sally36318688 : RT @LegambienteLa: @golettadeilaghi 2020 di @Legambiente nella @RegioneLazio , blitz CHE VERGOGNA al Lago di Fogliano - BarbaraMeggetto : RT @LegambienteLa: @golettadeilaghi 2020 di @Legambiente nella @RegioneLazio , blitz CHE VERGOGNA al Lago di Fogliano - ap_legambiente : RT @LegambienteLa: @golettadeilaghi 2020 di @Legambiente nella @RegioneLazio , blitz CHE VERGOGNA al Lago di Fogliano -

