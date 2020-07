L’abito da sposa di Lady Diana, tutto quello (ancora) che c’è da sapere (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non c’è dettaglio che oggi non sia conosciuto di quello che 39 anni fa era il segreto più gelosamente custodito nella storia della moda. Il 29 luglio 1981 (un mercoledì come quest’anno, tra l’altro) una giovanissima Lady Diana Spencer sposava il principe Carlo in una sontuosa cerimonia alla Cattedrale di Saint Paul con un abito che la catapultava in quella che aveva tutte le carte in regola per diventare una favola moderna. Lasciando stare l’epilogo tutt’altro che felice, ecco svelati tutti i particolari dell’outfit nuziale con cui tutte le spose reali negli anni a venire si sono ritrovate, anche loro malgrado, a fare i conti. Leggi su vanityfair

bellxarkes : @gabrielsbetch ECCOMI ECCOMI ARRIVO MI DEVO FERMA UN ATTIMO A PRENDE L'ABITO DA SPOSA E TI RAGGIUNGO - nuitdhiver_ : @chuukorita dai sembra l'abito da sposa di fragolina dolce cuore - AnitaSposi : L'Abito dei tuoi Sogni con Anita Sposi diventa realtà. Anita Sposi Scafati Telefona al: 081 859 9691 ?? Invia una em… - ElenaAnna : Born on July 28 th, 1929 #jkennedyclass Jacqueline Lee Bouvier il suo splendido abito da sposa è stato progettato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’abito sposa Il principe Andrea «epurato» dalle foto di nozze della figlia Beatrice Corriere della Sera