“La voce del ‘Diavolo’ per terrorizzare il bambino”: le motivazioni della condanna del sequestro di un undicenne in Sardegna (Di mercoledì 29 luglio 2020) La voce del diavolo, artefatta, registrata con il cellulare e trasmessa nella stanza buia dove veniva rinchiuso un bambino di 11 anni di Arzachena, nel Sassarese, vittima di segregazione e torture in quella che è stata ribattezzata “la villetta degli orrori“, era quella del padre. Insieme alla madre e alla zia, lo puniva e lo terrorizzava. “Persone prive del benché minimo senso morale e di umanità, spietate e senza scrupoli, le quali non hanno esitato ad abusare, letteralmente torturandolo, di un soggetto di minore età assolutamente indifeso e alla loro mercé”, scrive il giudice del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, nelle motivazioni della sentenza con cui, un mese fa, ha condannato a 8 anni per sequestro di persona e maltrattamenti i ... Leggi su ilfattoquotidiano

