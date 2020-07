La virologa “Batwoman” Shi Zhengli risponde ai complottisti: così smonta le teorie sul presunto rapimento e la fuga del Coronavirus da Wuhan (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19La virologa cinese Shi Zhengli ha conosciuto diversi alti e bassi mediatici. A lei dobbiamo importanti ricerche sui beta-Coronavirus dei pipistrelli. Quando il focolaio di Wuhan non poteva più essere nascosto al Mondo, cominciarono ad accusarla di essere l’untrice del nuovo Coronavirus. La pressione attorno a lei era tale, che al contrario di molti colleghi si è tenuta ben lontana dai riflettori. Così, fino a poco tempo fa girarono persino voci sulla sua scomparsa. Dopo l’ultima intervista concessa a Scientific American nel marzo scorso, diventa per tutti «Batwoman». E come nei fumetti sui supereroi, ... Leggi su open.online

