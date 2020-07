La Treccani boccia Conte e i politici italiani: «Dire “Paesi frugali” è sbagliato» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio) In linguistica si chiamano “falsi amici”: sono quei termini di una certa lingua che, nonostante sembrino simili a quelli – con la stessa radice – di un’altra, hanno significati diversi. È il caso di “frugal”, aggettivo inglese che in questo periodo è diventato popolarissimo tra i politici e i media per indicare i Paesi dell’ Unione europea più rigorosi e parsimoniosi in termini di riforme e iniziative da intraprendere contro la crisi da Coronavirus (Olanda, Danimarca, Svezia e Austria). I politici italiani l’hanno tradotto con “frugali” ma, stando a Treccani, non è questo il significato corretto. «In Olanda, Danimarca, Svezia e Austria si mangia poco?», si chiedono ... Leggi su open.online

