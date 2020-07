La svolta no-vax di Madonna, che ora difende l’idrossiclorochina contro il Coronavirus come Trump e viene censurata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante sia sempre stata una strenua oppositrice di Trump, nelle ultime ore Madonna ha sposato una delle posizioni del presidente americano sul fenomeno Coronavirus. A sorpresa, sul suo profilo Instagram Madonna ha difeso l'uso dell'idrossiclorochina contro il Covid-19, nonostante non vi sia alcuna prova scientifica della sua efficacia nel contrasto al virus. L'idrossiclorochina non è riconosciuta dall'OMS e dalla comunità scientifica come una sostanza utile contro il nuovo Coronavirus, eppure sia Trump che il presidente brasiliano Bolsonaro hanno dichiarato di aver fatto uso di questo farmaco antimalarico per cercare di contrastare il Covid-19. Il suo utilizzo nel trattamento dei sintomi del ... Leggi su optimagazine

Pistacchio89 : Azz, sta svolta razionale come verrà presa dai no vax che di solito so pure sovranisti? - Benjo36888305 : @fanpage A quando la svolta No Vax? -

Ultime Notizie dalla rete : svolta vax La svolta no-vax di Madonna, che ora difende l’idrossiclorochina contro il Coronavirus come Trump e viene censurata OptiMagazine Mea culpa del premier britannico sul lockdown nel Paese

(La Gazzetta di Modena) No-vax “matti”. Di riflesso ha dichiarato guerra ai ... Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sulla svolta di Boris Johnson contro Huawei sul 5G - johnlen1234 : RT ...

Il mea culpa di Boris Johnson

Coronavirus, Uk: arriva l’ammissione di Boris Johnson in merito al lockdown del Paese. Nel corso del suo intervento, in occasione del primo anniversario da presidente, Johnson ha anche affrontato la t ...

(La Gazzetta di Modena) No-vax “matti”. Di riflesso ha dichiarato guerra ai ... Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sulla svolta di Boris Johnson contro Huawei sul 5G - johnlen1234 : RT ...Coronavirus, Uk: arriva l’ammissione di Boris Johnson in merito al lockdown del Paese. Nel corso del suo intervento, in occasione del primo anniversario da presidente, Johnson ha anche affrontato la t ...