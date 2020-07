La Spagna brucia, ma il Coronavirus non ferma la Champions (Di mercoledì 29 luglio 2020) MILANO - Barcellona-Napoli si giocherà in Catalogna e City-Real Madrid a Manchester. A 10 giorni dagli ottavi di ritorno di Champions League l'indicazione che arriva da Nyon non lascia dubbi: le ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Spagna brucia La Spagna brucia, ma il Coronavirus non ferma la Champions Corriere dello Sport Covid, ansia per i nuovi focolai in Europa: dove non fare le vacanze

L'ansia per una nuova ondata di coronavirus ha spinto diversi Paesi europei a prendere provvedimenti nei confronti di quelle Nazioni dove i nuovi focolai non mancano. Tanti i governi che hanno limitat ...

Coronavirus: Spagna, Germania e i nuovi focolai. L’Europa in ansia

Dopo la Francia e la Gran Bretagna, anche la Germania mette in allerta i propri cittadini dal viaggiare in alcune regioni della Spagna. Ed è scontro diplomatico con Madrid ...

L'ansia per una nuova ondata di coronavirus ha spinto diversi Paesi europei a prendere provvedimenti nei confronti di quelle Nazioni dove i nuovi focolai non mancano. Tanti i governi che hanno limitat ...