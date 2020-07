La Soprintendenza salverà gli affreschi dei Sabariani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl duemilaventi sarà ricordato a Benevento per tre cose, la tragedia del Covid19, il ritorno in serie A del Benevento Calcio e…. l’inizio dei lavori di recupero degli affreschi Longobardi dei Sabariani. Tre eventi sorprendenti, ciascuno in modo diverso. Il Covid. Sapevamo dei focolai sviluppati in Cina, alcuni politici ed esperti affermarono che in Italia non sarebbe arrivato e comunque non avremmo dovuto preoccuparci. E invece… Il Benevento in serie A, era nell’aria, molti lo sognavano, ma arrivarci con 8 giornate di anticipo ha sicuramente sorpreso tifosi e non… Gli affreschi dei Sabariani, o meglio, la Cripta che si trova in pieno centro, nella piazzetta che prende il nome dalla Chiesa di San Marco dei Sabariani non più ... Leggi su anteprima24

