La sindrome rarissima che “ingabbia” sette bambini al mondo | lo studio del Bambin Gesù che apre uno spiraglio di speranza

Sono come ingabbiati perché la loro rarissima patologia li priva di una crescita normale. In total sono sette i Bambini in tutto il mondo che soffrono di una nuova sindrome del neurosviluppo super rara causata dalla mutazione di un gene denominato MAPK1. Una particolare malattia che è stata identificata dai ricercatori dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù insieme agli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e di altri centri europei e statunitensi. Il loro studio è stato pubblicato sull'American Journal of Human Genetics ed apre ora la strada alla messa a punto di una terapia che possa curare tale patologia, dando una speranza a questi sette ...

Sono come ingabbiati perché la loro rarissima patologia li priva di una crescita normale. In total sono sette i bambini in tutto il mondo che soffrono di una nuova sindrome del neurosviluppo super ...

Scoperta nuova malattia genetica: colpiti 7 bambini nel mondo

La sua manifestazione clinica ricorda la sindrome di Noonan e include bassa ... responsabile dell’area di ricerca Genetica e Malattie Rare dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che, tra ...

