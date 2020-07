La serie Ratched su Netflix dal 18 Settembre 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Netflix annuncia il rilascio della serie Ratched, prequel del film Qualcuno volò sul nido del cuculo, per il 18 Settembre 2020 Arriverà su Netflix il 18 Settembre 2020 “Ratched”, la nuova serie di Ryan Murphy immaginata come un prequel del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey del 1962) e con Sarah Paulson nei panni della controversa protagonista. La serie è scritta da Murphy (per Netflix già dietro a The Politician e alla miniserie Hollywood con Ian Brennan (che ne sono anche produttori esecutivi insieme a Michael Douglas), ed ... Leggi su zon

