La Scelta canta il 2020 nel nuovo singolo “Ballad” (Di mercoledì 29 luglio 2020) È Ballad 2020 il nuovo singolo de La Scelta, band romana partita dalla periferia della Capitale: un brano che racconta le difficoltà di questo anno La precarieta’ delle relazioni, l’instabilita’ lavorativa. Un periodo complicato, raccontato in una canzone che sembra fotografare la realta’ attuale ma che e’ stata scritta nel 2019. È Ballad 2020, il nuovo singolo de La… L'articolo La Scelta canta il 2020 nel nuovo singolo “Ballad” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Lellasilvi : RT @AndreaBonturi: @beppesevergnini non ha partecipato al convegno sbagliato, ha partecipato al convegno in cui credeva di poter dare una m… - AndreaBonturi : @beppesevergnini non ha partecipato al convegno sbagliato, ha partecipato al convegno in cui credeva di poter dare… - mendessvoicee : @amorvtxntia Sono letteralmente circondata da gente che : balla, canta, nuota, lavora, ha una passione o un hobby,… -