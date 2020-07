«La Russia vuole validare un vaccino per COVID-19 entro il 10 agosto» (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Russia vuole approvare un vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e per COVID-19 a cui sta lavorando da tempo l’istituto nazionale di ricerca russo Gamaleya. La CNN scrive che il preparato è stato inviato al dipartimento competente del ministero della Salute per la valutazione degli esperti e ci si aspetta che la sua registrazione avvenga tra il 10 e il 12 agosto. Secondo fonti della Cnn, la Russia punta al 10 agosto per l’approvazione del vaccino in modo da essere il primo paese al mondo a compiere questo passo, “nonostante le preoccupazioni sulla sua sicurezza ed efficacia”. «La Russia vuole validare un vaccino per COVID-19 ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : «La Russia vuole validare un vaccino per COVID-19 entro il 10 agosto» - Noovyis : («La Russia vuole validare un vaccino per COVID-19 entro il 10 agosto») Playhitmusic - - SimonaeLuciano : @enricomagrelli No. Ma la mortalità all'1% di Russia o Thailandia comparata al 18,8 della Lombardia deve far pensar… - NicolaBellu : RT @neXtquotidiano: «La Russia vuole validare un #vaccino per COVID-19 entro il 10 agosto» - neXtquotidiano : «La Russia vuole validare un #vaccino per COVID-19 entro il 10 agosto» -

Ultime Notizie dalla rete : Russia vuole La Russia vuole registrare il suo vaccino entro il 10 agosto Rai News La Russia vuole registrare il suo vaccino entro il 10 agosto

editato in: da. Vaccino Covid-19, cinque sperimentazioni in gara. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funzionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10… Leggi L'ultima parte dell ...

Cina e Russia? Meglio la Nato. Parla Luca Frusone (M5S)

Intervista al presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Nato. Stretta sul 5G cinese? "Il governo continuerà a lavorare per garantire la sicurezza del nostro Paese". E sull ...

editato in: da. Vaccino Covid-19, cinque sperimentazioni in gara. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funzionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10… Leggi L'ultima parte dell ...Intervista al presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Nato. Stretta sul 5G cinese? "Il governo continuerà a lavorare per garantire la sicurezza del nostro Paese". E sull ...