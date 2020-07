La Russia annuncia: abbiamo il vaccino, dal 10 agosto sarà in commercio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Molti gli scienziati di tutto in n campo per un vaccino anti-Covid 19. Secondo quanto appresso dalla Cnn la Russia potrebbe essere la prima nazione al mondo ad approvare un vaccino contro il ... Leggi su globalist

Finora non era in testa nella corsa al vaccino contro il Coronavirus, ma adesso un annuncio a sorpresa ribalta la classifica: la Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare ...

