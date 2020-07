La Rete ecosolidale della sinistra e il tabù della leadership (Di mercoledì 29 luglio 2020) In un momento di grande incertezze, di paure e rassegnazione, la nascita della Rete ecosolidale, con l’iniziativa degli incontri tematici e la partecipata assemblea online, trasmessa anche su ilmanifesto.it, è certamente una buona notizia. Ma, chi ha vissuto altre esperienze simili nel passato (dalla lista Arcobaleno nell’89 in poi) non riesce a entusiasmarsi se non verranno rimesse alla discussione alcune questioni, che meglio potremmo definire come nodi rimossi, tabù. Il primo riguarda la figura del leader, mai tanto indispensabile quanto … Continua L'articolo La Rete ecosolidale della sinistra e il tabù della leadership proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sarà una rete «ecologista, femminista di sinistra» e «innovativa» giurano in molti e molte, un'affermazione ma anche una raccomandazione. Il nome non c'è ancora, i lavori sono in corso. Ma i nodi prin ...

Nei mesi dell'emergenza della pandemia è stato un movimento carsico di riunioni, confronti. Anche un accenno di organizzazione affiorata in alcune occasioni significative: le ultime sono i voti parlam ...

