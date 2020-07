La regina Vittoria e Alberto, un’appassionata storia d’amore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra la regina Vittoria e il principe Alberto non è stato colpo di fulmine. Ma due secoli dopo restano tra gli amanti reali più appassionati di sempre. Vittoria, come Elisabetta II, non era destinata a diventare regina, ma il destino ha voluto che definisse un’epoca. Nata il 24 maggio 1819, Alexandrina Victoria era quinta in linea di successione al trono britannico, dopo suo padre e gli zii. Ma una serie di morti all’interno della famiglia reale – compreso suo padre, morto subito dopo la sua nascita – la resero erede al trono, al tempo di re William nel 1830. Il principe Alberto di Sassonia Coburgo Gotha, coetaneo, era suo cugino (il padre era fratello della madre di Victoria). Leggi su vanityfair

Palloncini, Batman e tanta musica Addio alla «regina» di Santo Spirito

«Un funeralone da fargli pigliare un colpo!». Fuori dalla basilica di Santo Spirito erano in quattrocento ieri ad aspettare la bara di Sara Bencini, portata a spalla dai Bianchi del calcio storico, me ...

«Un funeralone da fargli pigliare un colpo!». Fuori dalla basilica di Santo Spirito erano in quattrocento ieri ad aspettare la bara di Sara Bencini, portata a spalla dai Bianchi del calcio storico, me ...