La regina Elisabetta impara a usare Zoom grazie alla principessa Anne – Il video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come usare Zoom? A insegnarlo alla regina Elisabetta ci pensa la principessa Anne. Il video, del dietro le quinte, è stato condiviso in anteprima, come assaggio, in occasione del nuovo documentario per il 70esimo compleanno della principessa. Il programma ITV, intitolato Anne: La principessa Reale a 70 anni, mostra anche dei video in cui Sua Maestà partecipa alla sua prima videochiamata per celebrare la National Carers Week 2020 del mese scorso. All’inizio del video vediamo la principessa Anne che aspetta di vedere la madre entrare all’interno della video call ... Leggi su open.online

Regina Elisabetta, la figlia Anna le insegna videochiamare: "Riesci a vedere?". E poi la prende in giro