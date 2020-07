La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Goal, spettacolo e forti emozioni nei primi 2 anticipi della 37ª giornata di Serie A: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini batte in rimonta il Parma: 2-1 esterno per i bergamaschi che, grazie alle reti di Malinovskyi e del Papu Gomez, ribaltano l'iniziale svantaggio firmato dall'ex Kulusevski. Nel match delle 21.45 invece, l'Inter batte il Napoli con un 2-0 senza storie (di D'Ambrosio e Lautaro Martinez i goal che decidono il match): sabato dunque, ultimo turno incandescente, con un vero e... Leggi su 90min

