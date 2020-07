La principessa Anna insegna alla madre a videochiamare (prendendola in giro) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante il lockdown la tecnologia era essenziale per comunicare e molti si sono ritrovati a spiegare ai genitori come effettuare una videochiamata. La stessa sorte è toccata anche alla principessa Anna, che ha avuto come allieva sua Maestà Elisabetta.Lo testimonia il frammento di un video che sta circolando online e farà parte di un documentario trasmesso su ItvNews. La monarca ha preso parte alla sua prima videochiamata pubblica lo scorso mese ed è stata la figlia ad aiutarla a districarsi tra i nuovi mezzi di comunicazione. “Riesci a vedere tutti? Dovresti avere sei persone sullo schermo” dice la principessa alla madre nel filmato. “Beh, ne vedo quattro” risponde imperturbabile Elisabetta. E ancora ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La principessa Anna insegna alla madre a videochiamare (prendendola in giro) - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Elisabetta II alle prese con il pc - zazoomblog : La principessa Anna insegna a sua madre la regina Elisabetta a usare Zoom - #principessa #insegna #madre #regina… - GHERARDIMAURO1 : RT @RaiNews: #Elisabetta II alle prese con il pc - RaiNews : #Elisabetta II alle prese con il pc -