La principessa Anna insegna a sua madre, la regina Elisabetta, a usare Zoom (Di mercoledì 29 luglio 2020) Elisabetta II, gli emoticon sfoglia la gallery È divertente osservare come anche la royal family – proprio come ogni famiglia “normale” – metta in atto le stesse dinamiche quando si tratta di impartire ai propri genitori alcuni rudimenti di tecnologia. In questo caso, a dover insegnare elementi di modernità è la principessa Anna, 70 anni, l’unica figlia femmina della regina Elisabetta, 94. Che, complice la pandemia globale e le regole di distanziamento sociale, si è ... Leggi su iodonna

GHERARDIMAURO1 : RT @RaiNews: #Elisabetta II alle prese con il pc - RaiNews : #Elisabetta II alle prese con il pc - anna_volante : RT @Lauraquaglia56: STEFANIA MANSI Stellina la dolcissima principessa che aspetta il suo principe per tirarla fuori dal recinto... 7 mesi p… - Ari1D_MyDream : RT @We_Are_Legends1: Lorenzo che da della principessa ad Anna #TemptationIsland - Tennyson_71 : Eccone un'altra! La principessa sul pisello: Anna #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : principessa Anna La principessa Anna insegna alla regina Elisabetta - sua madre - a usare Zoom Io Donna L'abito da sposa di Lady Diana, tutto quello (ancora) che c'è da sapere

Il compito di immaginare l’abito destinato alla leggenda toccò alla coppia di stilisti neanche trentenni David ed Elizabeth Emanuel. Freschi di studi, i due che nella vita erano marito e moglie, nel l ...

Il royal look del giorno: la principessa Anna e i segreti della sua pettinatura

La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, si è indignata con il team beauty di The Crown. Pare che per creare la pettinatura di Erin Doherty, l’attrice che la interpreta, gli hair st ...

Il compito di immaginare l’abito destinato alla leggenda toccò alla coppia di stilisti neanche trentenni David ed Elizabeth Emanuel. Freschi di studi, i due che nella vita erano marito e moglie, nel l ...La principessa Anna, secondogenita della regina Elisabetta, si è indignata con il team beauty di The Crown. Pare che per creare la pettinatura di Erin Doherty, l’attrice che la interpreta, gli hair st ...