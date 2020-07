La principessa Anna ha insegnato alla regina Elisabetta a usare «Zoom» (Di mercoledì 29 luglio 2020) «Riesci a vedere tutti? Sul monitor ti dovrebbero apparire sei persone». La principessa Anna parte dalle basi. Durante il lockdown è stata lei ad insegnare alla mamma, la regina Elisabetta, come usare la celebre applicazione «Zoom» per effettuare videochiamate. «In realtà io ne vedo soltanto quattro», risponde incuriosita Lilibet. «Ok, non importa, tanto conosci bene il mio aspetto», replica ridendo la figlia. Leggi su vanityfair

zavoli_anna : RT @f_uccheddu: Buongiorno Principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema, te c'avevi quel tailleurino rosa che mi p… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: La principessa Anna insegna alla madre a videochiamare (prendendola in giro) - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: La principessa Anna insegna alla madre a videochiamare (prendendola in giro) - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La principessa Anna insegna alla madre a videochiamare (prendendola in giro) - HuffPostItalia : La principessa Anna insegna alla madre a videochiamare (prendendola in giro) -