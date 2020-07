La Premier League lancia il nuovo Nike Flight Ball 2020/21 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Premier League pallone 2020 2021 – La Premier League e Nike hanno lanciato oggi il nuovo pallone del massimo campionato inglese per la stagione 2020/21. Realizzato anche per la Serie A, il Nike Flight Ball è frutto di un’indagine di otto anni condotta dal Nike Equipment Innovation Lab per migliorare la traiettoria del pallone in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

DiMarzio : #DavidLuiz, record con l'#Arsenal: mai nessuno aveva causato tanti rigori in una singola stagione di #PremierLeague - OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - UEFAcom_it : Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare più di 50 gol in Serie A, Liga spagnola e Premier Lea… - sportli26181512 : Coronavirus, John Terry vola in Portogallo e il web si scatena: L'assistente allenatore dell'Aston Villa ha deciso… - Cardlen : @armagio In Premier per la divisione dei diritti TV non conviene ridurre il campionato, significherebbe avere meno… -