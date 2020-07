La parola della poesia è uno spazio infinito (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella poesia la lingua ha infinite combinazioni di senso e il totale delle parole che essa racchiude si trasforma in un insieme di quelli che la matematica definisce non numerabili.Per spiegarmi, banalizzo.Se parla di una nube, la poesia contiene, per esempio, il cielo, se parla di un albero è pure la foresta, se descrive uno scoglio è anche il mare, o la valle se racconta il corso di un fiume, oppure ancora - senza per forza indugiare sullo stucchevole cliché della natura - se dice di una finestra nomina tutto un palazzo, o ci porta in un quartiere o in una città appena svelandoci una piazza, una strada, o ci introduce in una stanza attraverso un solo oggetto, e così via…Come una retta ha infiniti (s)punti, la poesia svela la sua natura più che numerabile.In una ... Leggi su huffingtonpost

