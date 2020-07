La pallacanestro nell’era dell’epidemia (Di mercoledì 29 luglio 2020) I pannelli di plexiglass, i silenzi durante i tiri liberi, i messaggi di Black lives matter. Il New York Times racconta l’atmosfera nella “bolla” di Orlando, in Florida, dove sta per ricominciare la stagione Nba. Leggi Leggi su internazionale

