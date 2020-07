La Nuova Padania mostra scarso giornalismo ma una grande redazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nei giorni scorsi il quotidiano leghista La Nuova Padania ha pubblicato, prendendola per vera, una lettera scritta dal fantomatico comune di Bugliano, dove il sindaco toglieva la cittadinanza onoraria a Bocelli per le sue esternazioni sul coronavirus. Il comune di Bugliano non esiste, si tratta di un account che fa parodie; basterebbero due secondi su Google per accorgersene. Soprattutto, quando si fa riferimento a una notizia, sarebbe il caso di linkarne la fonte diretta. A quella vista, Internet esplode. Le risate si sprecano, soprattutto perché il giornale di un luogo che non esiste condanna la lettera scritta da un sindaco che non esiste. In un crescendo surrealista di meme, pernacchie, parodie e insulti, miracolosamente a nessuno viene in mente di fare doxxing o di risalire all’autore della castroneria. Lo sfottò rimane in ... Leggi su termometropolitico

