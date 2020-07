La Notte della Taranta bloccata dal Covid-19, saltano 19 tappe ma il Concertone finale di Melpignano si svolgerà a porte chiuse (Di mercoledì 29 luglio 2020) Brutto colpo per l’organizzazione della storica manifestazione La Notte della Taranta. Le tappe del Festival itinerante nei 19 Comuni del Salento sono state annullate in via preventiva, dopo che il Comune di Carpignano, in provincia di Lecce, ha cancellato la serata prevista il 6 agosto a causa di un focolaio di Covid-19. Confermato invece il Concertone del 22 agosto a Melpignano che si svolgerà a porte chiuse. Il Comune di Carpignano ha dovuto annullare la tappa de La Notte della Taranta con una comunicazione sul profilo Facebook ufficiale: “In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

