La nascita della nuova Iri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sta sorgendo un altro Istituto per la Ricostruzione Industriale. E a far da levatrice sono gli eredi di una stagione delle Partecipazioni statali che all'Italia portò solo guai.Sono passati più di 20 anni da quando, dopo oltre mezzo secolo di repubblica a guida centrista, un post-comunista riuscì a diventare presidente del Consiglio. Massimo D'Alema, per approdare a Palazzo Chigi, fu costretto a nascondersi dietro il volto pacioccone di Romano Prodi, il boiardo a cui la Dc aveva affidato la liquidazione dell'Iri, ma dopo qualche mese - forse stanco di aspettare - ne prese il posto. La stagione dei Lothar, dal soprannome affibbiato ai collaboratori dell'ex segretario del Pds, quasi tutti calvi proprio come l'assistente di Mandrake, fu caratterizzata da un interventismo in politica economica che Guido Rossi liquidò con una battuta: il governo è l'unica ... Leggi su panorama

teatrolafenice : ?? Nel giorno della sua nascita ricordiamo oggi Mario Del Monaco, uno dei più rappresentativi e popolari tenori di s… - il_pucciarelli : La “buona borghesia” varesina, la nascita della Lega, e anche l’usanza diffusa degli spalloni verso la Svizzera sin… - RegioneER : ???????#TurismoER #AgricolturaER. Dal 1 al 9 agosto a Forlimpopoli, spettacoli, degustazioni e tante novità alla 24^… - AriannaAmbrosi0 : RT @PatrimoniD: #OperedArte in bronzo di alta qualità, tanto originali da ispirare grandi emozioni a chi le contempla. La Maternità è una… - codeghino10 : RT @panorama_it: Sta sorgendo un altro Istituto per la Ricostruzione Industriale. E a far da levatrice sono gli eredi di una stagione delle… -

Ultime Notizie dalla rete : nascita della L'anniversario della nascita dell'eterno comandante. San Chávez d'America (di S.Izzo) Farodiroma Napoli, il caso delle due gemelle che hanno partorito nello stesso momento

È successo nella notte tra il 24 e il 25 luglio a Napoli, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Vanvitelli, nel cuore antico della città ... non avranno nemmeno la stessa data di ...

Grace Hopper è il quarto cavo internet sottomarino di Google

Google ha ordinato la posa di un nuovo cavo internet sottomarino in fibra ottica: collegherà New York a Bilbao (Spagna) e Londra, e si chiamerà Grace Hopper, in onore della matematica e militare statu ...

È successo nella notte tra il 24 e il 25 luglio a Napoli, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Vanvitelli, nel cuore antico della città ... non avranno nemmeno la stessa data di ...Google ha ordinato la posa di un nuovo cavo internet sottomarino in fibra ottica: collegherà New York a Bilbao (Spagna) e Londra, e si chiamerà Grace Hopper, in onore della matematica e militare statu ...