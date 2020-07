La Moviola della Gazzetta: Barella atterra Maksimovic, episodio che lascia diversi dubbi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il contatto tra Barella e Maksimovic, al 55′ di Inter-Napoli, lascia non pochi dubbi. Sulla Gazzetta dello Sport l’episodio è commentato da Edoardo Lusena nella Moviola. “Risale al 55’ invece un episodio che lascia diversi dubbi: Barella si prende un bel rischio e in uscita dall’area Inter salta e colpisce col gomito, atterrandolo, Maksimovic. Valeri non fischia e già questo non convince per l’entità del fallo. Il Var non interviene, ma le immagini però non fugano il dubbio che il fallo si concretizzi all’interno dell’area Inter. Lo stesso ... Leggi su ilnapolista

