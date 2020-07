La mamma coraggio: “Mio figlio è in comunità con il padre denunciato per violenza” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Di fronte all’ingresso dell’ospedale di Scorrano, nel leccese, il 6 giugno 2019 ci sono i carabinieri e due donne che urlano: una, col cellulare in mano, riprende la scena, l’altra è stesa a terra. Sono M.A. e sua madre. “Dove l’avete portato?”, chiede con voce affannata M.A., scappata via con le stampelle e una corsa incerta dal reparto dove suo figlio, Antonio (il nome è di fantasia, ndr), 8 anni compiuti da qualche mese, è stato ricoverato da fine maggio “perché aveva mal di testa e urinava continuamente”, come racconta lei stessa in un’intervista all’agenzia di stampa Dire. Il piccolo è stato appena prelevato “dai servizi sociali del Comune di Maglie e dalla Polizia anticrimine” sulla base di un decreto del Tribunale dei minorenni di Lecce, datato 11 gennaio 2019, che ne dispone il collocamento in una casa famiglia, “la Comunità Chiara Luce” della città salentina, che fa parte della rete dell’Economia di Comunione fondata da Chiara Lubich, la stessa del Movimento dei Focolari. “Quando è entrato in struttura mio figlio gridava, non voleva, chiedeva che arrivassi lì da lui, si rifiutava di mangiare e di bere– racconta M.A., come le è stato riferito da testimoni sul posto- Il padre, che fu allontanato perché il bambino non era nelle condizioni di vederlo, assisteva a quell’orrore senza opporsi minimamente. Tutto questo è accaduto sulla pelle di mio figlio, un bimbo, nonostante ci fosse stata un’ordinanza del Tribunale ordinario datata 25 luglio 2016 che sanciva che non vi erano elementi di prova per imputare alla madre ‘un comportamento ostruzionistico in ordine all’esercizio del diritto di visita del padre in favore del figlio’”. È lì che Antonio risiede col papà, ormai da più di un anno. Il provvedimento era stato preceduto da un decreto di affido del minore ai Servizi Sociali del 26 marzo 2015 ai fini “dell’avvio di un percorso di mediazione o di attenuazione della conflittualità tra i genitori” come riportato da un’ordinanza di Cassazione del febbraio 2020. Leggi su dire

6000sardine : #Zaki ancora in carcere. Non è più ammissibile, vogliamo continuare ad essere complici di tutto questo, oppure pre… - about_raffa_ : RT @artvlus: e altri, insieme alla band. i suoi main capolavori da solista sono, invece, tutti racchiusi in walls. partiamo da two of us,… - isaura68883723 : RT @6000sardine: #Zaki ancora in carcere. Non è più ammissibile, vogliamo continuare ad essere complici di tutto questo, oppure prendere c… - EnneLuisa : RT @6000sardine: #Zaki ancora in carcere. Non è più ammissibile, vogliamo continuare ad essere complici di tutto questo, oppure prendere c… - chimmynini88 : Mamma mia che coraggio ci vuole per Pietro adesso che si trova davanti ad una donna così bella dentro e fuori #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : mamma coraggio La mamma coraggio: "Mio figlio è in comunità con il padre denunciato per violenza" - DIRE.it Dire La coop del centro di Alice e Giulia: “Qui proteggiamo i figli dai genitori”

Separazioni conflittuali sempre più numerose e sempre più difficili da gestire. Anche perché in mezzo ci sono loro, i più deboli: ragazzi che spesso vengono poi tolti alle famiglie. Il giorno dopo la ...

Attilio Fontana fu multato da Anac quando non dichiarò patrimonio e scudo fiscale

Nel 2007 non rese nota la sua situazione patrimoniale complessiva. Il governatore parla con Repubblica e non molla: "Di benzina nel serbatoio ne ho tantissima. Anzi, devo accelerare per consumarla" At ...

Separazioni conflittuali sempre più numerose e sempre più difficili da gestire. Anche perché in mezzo ci sono loro, i più deboli: ragazzi che spesso vengono poi tolti alle famiglie. Il giorno dopo la ...Nel 2007 non rese nota la sua situazione patrimoniale complessiva. Il governatore parla con Repubblica e non molla: "Di benzina nel serbatoio ne ho tantissima. Anzi, devo accelerare per consumarla" At ...